Решение суда в законную силу пока не вступило.

В Гусь-Хрустальном районе прокурор защитил жилищные права сироты. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В юном возрасте мать и отца парня лишили родительских прав. Мальчик воспитывался в детском доме, а затем в семье опекуна. В родительском доме ему принадлежит четверть жилища. Сособственниками являются его братья и мать.«Опекун обратился в администрацию района с просьбой подтвердить факт того, что ребенок не может проживать в квартире с матерью, лишённой родительских прав», - уточнили в ведомстве.Однако чиновники отказали в удовлетворении просьбы. Гусевчане пошли в прокуратуру. Надзорный орган подал иск в суд, который признал решение властей незаконным. Впоследствии юноша сможет распорядиться своей частью недвижимости по своему усмотрению и попробовать просудить принудительный обмен жилья.Решение суда в законную силу пока не вступило.