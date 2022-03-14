В Коврове местного жителя приговорили к трем годам тюрьмы за поджог чужого автомобиля. В марте 2019 года К. увидел принадлежащий Ш. автомобиль марки «KIA Spectra», который находился на

В Коврове местного жителя приговорили к трем годам тюрьмы за поджог чужого автомобиля. В марте 2019 года К. увидел принадлежащий Ш. автомобиль марки «KIA Spectra», который находился на неохраняемой автомобильной стоянке в Коврове. В этот момент мужчина решил уничтожить машину с целью мести супругу Ш., поскольку полагал, что указанное транспортное средство принадлежит последнему. «Для осуществления задуманного,