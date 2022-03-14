Сотрудники МЧС спасли 10 человек.

В Лакинске сотрудники МЧС спасли на пожаре 10 человек. Об этом рассказала руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко.13 марта в 08.14 поступило сообщение о возгорании в квартире на втором этаже многоквартирного жилого дома на улице Текстильщиков.«Спасатели сформировали три звена газодымозащитной службы для эвакуации людей. С использованием спасустройств с верхних этажей спасены 10 человек, среди которых три ребёнка. К окну квартиры подали трёхколенную лестницу и ствол на тушение огня», - уточнили в МЧС.Пожар был ликвидирован на площади пять квадратных метров. Погиб 57-летний хозяин квартиры.По предварительной версии, причиной трагедии могло послужить неосторожное обращение с огнём.На вызов выезжали пять пожарных машин и 16 человек.