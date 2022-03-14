По версии следствия, вечером 10 октября 2021 года ребята увидели у одного из домов припаркованный «УАЗ» и решили покататься. Кайф юных «шумахеров» продлился не долго. Горе-водители врезались в металлическое ограждение.

В Меленках перед судом предстанут два подростка 14-ти и 16-ти лет, обвиняемые в угоне машины скорой помощи. Об этом рассказала официальный представитель СУ СК по Владимирской области Мария Серова.По версии следствия, вечером 10 октября 2021 года ребята увидели у одного из домов припаркованный «УАЗ» и решили покататься. Кайф юных «шумахеров» продлился не долго. Горе-водители врезались в металлическое ограждение.Карета «скорой» получила технические повреждения. Несовершеннолетние не пострадали.На допросах фигуранты признали свою вину и раскаялись.Уголовное дело направлено в Меленковский районный суд для рассмотрения.