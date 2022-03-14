В Меленках будут судить 14- и 16-летних подростков за угон машины скорой помощи. В октябре 2021 года в вечернее время несовершеннолетние увидели у одного из домов в городе Меленки припаркованный

В Меленках будут судить 14- и 16-летних подростков за угон машины скорой помощи. В октябре 2021 года в вечернее время несовершеннолетние увидели у одного из домов в городе Меленки припаркованный автомобиль скорой медицинской помощи марки «УАЗ» и решили покататься на нем. В ходе поездки один из подозреваемых врезался в металлическое ограждение. «Молодые люди в ходе