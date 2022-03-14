В Московской области начала работу горячая линия для помощи в трудоустройстве населения. Об этом заявила глава подмосковного Министерства социального развития Людмила Болатаева. Номер ..

В Московской области начала работу горячая линия для помощи в трудоустройстве населения. Об этом заявила глава подмосковного Министерства социального развития Людмила Болатаева.Номер горячей линии – 122-6-1. К специалистам можно обратиться в будние дни с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Операторы помогут гражданам подобрать вакансии, соответствующие их пожеланиям по зарплате и условиям труда, а также соответствующие их квалификации, сообщает сайт "".