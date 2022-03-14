Владимирская область принимает чемпионат и первенство мира по всестилевому каратэ. 11 марта дан...

Владимирская область принимает чемпионат и первенство мира по всестилевому каратэ.11 марта дан старт соревнованиям на «Суздаль-Арене». К нам приехали более 860 спортсменов. Это мастера боевых искусств из Бенина, Казахстана, Камеруна, Кубы, Латвии, России, Узбекистана и Южной Осетии.Соревнования состоялись по трем дисциплинам: ограниченный контакт, полный контакт и полный контакт в средствах защиты. За звания сильнейших представителей своего вида спорта боролось 256 спортсменов из разных стран. Изначально на чемпионат заявилось около тысячи участников со всей планеты, однако из-за непростой политической обстановки не все сумели добраться до России. Таким образом медали разыграли между собой каратисты России, Кубы, Камеруна, Анголы, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии и Республики Беларусь.Результаты общекомандного зачета:1 место - Россия2 место - Республика Беларусь3 место - ТаджикистанФото: vk.com/aaavdeevvl