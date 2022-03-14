Его похоронят 15 марта на малой родине в Подмосковье.

Председатель СУ СК Александр Бастрыкин посмертно наградил выпускника кадетского корпуса им. Александра Невского Георгия Дудорова медалью «Доблесть и отвага». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Георгий Александрович погиб в ходе специальной военной операции в Украине. Лейтенант был сыном бывшего главы администрации Александровского района Александра Дудорова.Военнослужащий служил в должности замкомандира разведроты 137 полка 106 Тульской гвардейской парашютно-десантной дивизии. В начале марта их обстреляли украинские солдаты. Офицер погиб. Александр Бастрыкин поручил помочь семье военнослужащего.Его похоронят 15 марта на малой родине в Подмосковье.