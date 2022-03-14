Сегодня утром в городе Вязники Владимирской области произошла авария. В 7-42 в Главное управление...

Сегодня утром в городе Вязники Владимирской области произошла авария.В 7-42 в Главное управление МЧС России поступило сообщение о ДТП на улице Б. Московская, у д. 58. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД.В результате ДТП произошло столкновение 2-ух транспортных средств, пострадавших нет. Один из легковых автомобилей загорелся, сотрудниками МЧС проводилось его тушение.Всего в ликвидации последствий аварии принимало участие 17 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС 13 человек, 3 единицы техники, сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.