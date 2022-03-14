Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Поддержка по всем фронтам Регион готовится принять более...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Поддержка по всем фронтамРегион готовится принять более полутора тысяч жителей Донбасса. А какую поддержку оказывают российским военным?- Усадьба МуравкинойНе пошла под снос благодаря владимирскому краеведу. Какую историю хранит старинная усадьба на улице Герцена?- Стиль Тесея и ГераклаИ как победить минотавра? О самом древнем виде единоборств - панкратионе и его современных последователях.