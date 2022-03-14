Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Поддержка по всем фронтам
Регион готовится принять более...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Поддержка по всем фронтам
Регион готовится принять более полутора тысяч жителей Донбасса. А какую поддержку оказывают российским военным?
- Усадьба Муравкиной
Не пошла под снос благодаря владимирскому краеведу. Какую историю хранит старинная усадьба на улице Герцена?
- Стиль Тесея и Геракла
И как победить минотавра? О самом древнем виде единоборств - панкратионе и его современных последователях.