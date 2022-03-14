137 миллионов рублей на лекарства для пациентов с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями...

137 миллионов рублей на лекарства для пациентов с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями направит в этом году наш регион.Спецпрограмма нацпроекта "Здравоохранение" охватывает больных, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения или острый инфаркт миокарда, а также операции на сердце. Льготный список включает 23 препарата. Мера направлена на профилактику развития повторных осложнений. После выписки пациенту необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства к участковому терапевту, встать на учет наблюдения, где будет подобран индивидуальный курс лечения.