В перечень выявленных объектов культурного наследия включена владимирская усадьба Александры...

В перечень выявленных объектов культурного наследия включена владимирская усадьба Александры Муравкиной.И это поворотная точка в судьбе исторического здания.Инициатива принадлежит жительнице Владимира Евгении Романовой. По результатам её обращения и заседания научно-экспертного Совета при Инспекции по охране объектов культурного наследия, объект по улице Герцена (это дома 2 дробь 6 и дом 4) включены в перечень выявленных объектов культурного наследия.Усадьба Муравкиной- яркий образец исторической застройки губернского Владимира. Согласно архивным данным, каменный двухэтажный дом купца Муравкина был возведён на улице Ильинской (ныне Герцена) в 1857-ом. В 1913-ом, владельцем на тот момент была Александра Петровна Муравкина, к нему был пристроен угловой каменный дом по проекту архитектора Якова Ревякина. Включение в перечень убережёт усадьбу от сноса. Впереди- государственная историко-культурная экспертиза.Евгения Романова, краевед:- Как вы видите - это видовая точка на перекрестке оживленных улиц. Я здесь недалеко живу. Мы здесь все гуляем. Это исторический центр. Здесь много туристов. Если вот это снести я поняла, что , во-первых, долгое время будет просто пустовать, во-вторых, мы все знаем, что неизвестно что построят потом. И мне просто стала жалко здание красивое с архитектурной точки зрения в первую очередь.