Скандальная история, связанная со строительством одного из жилых комплексов во Владимире, приобрела продолжение. Застройщик ЖК “Дуброва парк” после возбуждения уголовного дела

Скандальная история, связанная со строительством одного из жилых комплексов во Владимире, приобрела продолжение. Застройщик ЖК “Дуброва парк” после возбуждения уголовного дела записал видеообращение к дольщикам и выложил его в интернет. В сети появилось видео от руководителя строительной компании Игоря Другова, в котором он обращается к дольщикам, купившим жилье в комплексе “Дуброва парк” на этапе строительства.