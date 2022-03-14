По торгам на покупку автобусов для Владимира проводятся две проверки.
В Управление антимонопольной...
По торгам на покупку автобусов для Владимира проводятся две проверки.
В Управление антимонопольной службы по Владимирской области поступили две жалобы по проведению аукциона на приобретение новых автобусов для областного центра. Торги были приостановлены.
По жалобам двух компаний - «Волгабас» и «ГлобалАвто» назначены проверки. Производители транспорта считают, что при проведении аукциона было нарушено антимонопольное законодательство. Требования, предъявленные к автобусам, соответствуют моделям одного производителя — ОАО «Минский автомобильный завод» и ограничивают возможности участия российских производителей. Например, это ограничение по длине и высоте автобусов, которое компания «Волгабас групп» считает искусственным. Есть и другие требования: по по объему и классу газовых баллонов, конструкции перемены передач, которые лишили производителей возможности участия в конкурсе. Хотя они могли предложить автобусы того же класса дешевле.
Конкурсная комиссия разместила на портале госуслуг итоги торгов. Из двух подходящих заявок был выбран победитель, который снизил стоимость контракта на 0,5% — до 251,2 миллиона рублей. Это рязанское ООО «Сто грузовиковъ». Контракт с компанией пока не подписан.
Напомним, администрация Владимира второй раз размещает контракт на поставку автобусов на портале госзакупок. Первые торги отменили из-за роста цен производителей. Мэрия планирует купить 10 больших автобусов и 7 средних для «Владимирпассажиртранса».