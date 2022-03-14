По торгам на покупку автобусов для Владимира проводятся две проверки. В Управление антимонопольной...

По торгам на покупку автобусов для Владимира проводятся две проверки.В Управление антимонопольной службы по Владимирской области поступили две жалобы по проведению аукциона на приобретение новых автобусов для областного центра. Торги были приостановлены.По жалобам двух компаний - «Волгабас» и «ГлобалАвто» назначены проверки. Производители транспорта считают, что при проведении аукциона было нарушено антимонопольное законодательство. Требования, предъявленные к автобусам, соответствуют моделям одного производителя — ОАО «Минский автомобильный завод» и ограничивают возможности участия российских производителей. Например, это ограничение по длине и высоте автобусов, которое компания «Волгабас групп» считает искусственным. Есть и другие требования: по по объему и классу газовых баллонов, конструкции перемены передач, которые лишили производителей возможности участия в конкурсе. Хотя они могли предложить автобусы того же класса дешевле.Конкурсная комиссия разместила на портале госуслуг итоги торгов. Из двух подходящих заявок был выбран победитель, который снизил стоимость контракта на 0,5% — до 251,2 миллиона рублей. Это рязанское ООО «Сто грузовиковъ». Контракт с компанией пока не подписан.Напомним, администрация Владимира второй раз размещает контракт на поставку автобусов на портале госзакупок. Первые торги отменили из-за роста цен производителей. Мэрия планирует купить 10 больших автобусов и 7 средних для «Владимирпассажиртранса».