Все они заложены в АО «Россельхозбанк».

Октябрьский районный суд Владимира отправил под домашний арест главу фермерского хозяйства Б.Р. Авакяна. Об этом сообщили в пресс-службе Владимирского областного суда.По версии следствия, генеральный директор ООО «Борисовское» причинил имущественный ущерб АО «Россельхозбанк» на сумму более 58 млн рублей путём продажи 199 земельных участков, находящихся под залогом в рамках заключенного кредитного договора. На фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ.Постановлением судьи подозреваемого до 9 апреля отправили под домашний арест.