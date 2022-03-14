Причины - ковид и рост цен на стройматериалы.

Во Владимире глава компании-застройщика ЖК «Дуброва парк» и «Дуброва парк 2» обратился к дольщикам. Своё видеообращение Игорь Другов опубликовал на Youtube.Он начал с экскурса в историю. С 1991 фирмы предпринимателя ввели в эксплуатацию более 60 объектов, полмиллиона квадратных метров жилья и производственных площадей.В конце прошлой недели прокуратура Владимирской области о том, что в 2017 году ряд пока неустановленных лиц из ООО ИнтерСтройВладимир», ООО «ИнтерСтройПлюс», ООО «СитиСтрой» заключили с владимирцами договоры участия в долевом строительстве ЖК «Дуброва парк» и «Дуброва парк 2». При этом компании изначально не имели реальной возможности реализовать свои планы. По версии следствия, деньги клиентов были похищены.Другов прокомментировал ситуацию следующим образом:«Все эти годы я веду честный бизнес, выполняя свои обязательства даже в условиях суровых экономических испытаний. Действительно, сроки ввода одного из объектов ЖК «Дуброва Парк» несколько раз переносились. Около двух тысяч владимирцев ждут своих квартир. При этом в ЖК «Дуброва парк 2» из пяти сдано два дома. Готовность ещё двух составляет более 70%. Начато строительство пятого дома. Срок сдачи этих многоэтажек - до середины 2024 года», - говорит бизнесмен.Перенос сроков Игорь Другов объяснил влиянием пандемии коронавируса и ростом цен на стройматериалы.«Металл подорожал с 35 тысяч за тонну до 100. Рост цен сопровождается ростом стоимости жилья. Средняя продажная цена составила 36 тысяч за квадратный метр. Сейчас стоимость «квадрата» - от 60 до 80 тысяч рублей. Моя задача - выполнить свои обязательства перед дольщиками. Надеюсь на ваше понимание и терпение», - резюмировал он.Напомним, что уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ завели после личной встречи прокурора Владислава Малкина с обманутыми гражданами. Сейчас ведётся розыск лиц, причастных к преступлению.