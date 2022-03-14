В силу вступает новый закон, который запрещает использовать для посева семена сортов и гибридов не из Перечня родов и видов сельскохозяйственных культур, утверждённого в РФ.

С 2023 года качество семян будет проверяться только в аккредитованных лабораториях. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхозцентра по Владимирской области.В силу вступает новый закон, который запрещает использовать для посева семена сортов и гибридов не из Перечня родов и видов сельскохозяйственных культур, утверждённого в РФ. Кроме того, новый документ впервые предоставляет право выполнения работ по определению сортовых и посевных качеств юридическим лицам или ИП, аккредитованным в национальной системе.Проверку семян на все показатели ведут специалисты владимирского филиала Россельхозцентра. Сейчас их испытательная лаборатория филиала единственная на территории Владимирской области, которая уполномочена заниматься такими исследованиями. В Реестре аккредитованных лиц ей присвоен номер – RA.RU.21OК77.– Сертификация подтверждает соответствие семян установленным стандартам, содействует покупателям в выборе действительно качественного материала, защищает от недобросовестных производителей. Они соответствуют всем требованиям ГОСТ, – рассказала начальник отдела по сертификации владимирского филиала организации Ирина Данилова.Добавим, что за 2021 год филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» исследовано 26,6 тысяч тонн посевного материала, что составило 100% от потребностей 33-го региона.