Гостиница «Левитан» также прекратила свою работу.

Во Владимире готовятся сносить гостевой дом «Панорама». Гостиница «Левитан» закрывается вместе с ним. Об этом сообщили в соцсетях комплекса.«С 14 марта заведения закрыты по требованию судебного пристава. Вопрос об объективности решения рассматривается в суде», - уточнили владельцы.Ранее мы сообщали, что сотрудники ФССП приступили к исполнению . В середине декабря незаконную постройкуРанее ведомство 60 раз привлекло хозяев отеля к административной ответственности. Всё это время гостиница исправно функционировала.«С целью обеспечения принудительного исполнения решения суда, постановления об отключении от инженерных сетей направлены в соответствующие организации», - пояснили зимой прошлого года в пресс-службе ведомства.Напомним, что собственники «Панорамы» продолжительное время оспаривали решение Фемиды в разных инстанциях, но пока тщетно. Теперь здание должны снести либо за счёт должника, либо потратив федеральные средства. При последнем исходе израсходованная сумма всё равно будут взыскана в владельца недвижимости. Однако точные сроки уничтожения объекта пока не называются.Напомним, что ранее на месте гостиницы располагался двухэтажный жилой дом, который вместе с землёй был выкуплен в 2016 году. Недвижимость находится в особо охраняемой зоне в непосредственной близости от объектов культурного наследия федерального значения. По закону – строительство или реконструкция сооружений в исторической части без согласования запрещены.Добавим, что рядовые владимирцы не до конца понимают смысла решения. Они не считают, что здание уродует облик города, но закон есть закон.