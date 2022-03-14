Несанкционированная свалка на улице Луначарского стала причиной волнения жителей. Причем сами контейнеры – чистые, видно машина все-таки приезжала. А кто должен убирать мусор за пределами

Несанкционированная свалка на улице Луначарского стала причиной волнения жителей. Причем сами контейнеры – чистые, видно машина все-таки приезжала. А кто должен убирать мусор за пределами контейнерной площадки? Некоторые валят ответственность на регоператора. Александр Мордасов, житель улицы Луначарского Есть такая проблема, с ней не борются. Компания ООО «Биотехнологии» тоже не собирается это все исправлять. Истории про