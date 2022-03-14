Октябрьский районный суд г. Владимира избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении...

Октябрьский районный суд г. Владимира избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Авакяна Б.Р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ - причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.Органами предварительного следствия он обвиняется в том, что являясь главой крестьянского (фермерского) хозяйства, занимая должность генерального директора ООО «Борисовское», причинил имущественный ущерб АО «Россельхозбанк» в сумме более 58 миллионов рублей путем реализации 199 земельных участков, находящихся под залогом в рамках заключенного кредитного договора.Постановлением Октябрьского районного суда города Владимира от 12 марта 2022 года в отношении обвиняемого Авакяна Б.Р. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц, то есть по 9 апреля 2022 года включительно.