Во Владимирской области уроженец одной из стран Ближнего зарубежья получил 8 лет тюрьмы за то, делал тайники с наркотиками в Гусь-Хрустальном. Таким образом, мужчина отрабатывал долг перед

Во Владимирской области уроженец одной из стран Ближнего зарубежья получил 8 лет тюрьмы за то, делал тайники с наркотиками в Гусь-Хрустальном. Таким образом, мужчина отрабатывал долг перед кредитором. Подсудимый приехал в России на заработки. Он жил в Москве и занял деньги у своего знакомого. Мужчина не смог вернуть долг вовремя, и кредитор предложил ему делать