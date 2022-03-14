Заявление о предоставлении льготного периода по займам можно подать в банки до 30 сентября 2022 года.

Во Владимирской области начинают действовать кредитные каникулы. Заявление о предоставлении льготного периода по займам можно подать в банки до 30 сентября 2022 года. Об этом рассказали во Владимирском отделении Банка России.Правительство РФ определило правила, по которым можно получить полугодовую отсрочку. Право на неё имеют как рядовые граждане, так и бизнес. Одно из условий - заключение договора до 1 марта 2022 года. При этом необходимо доказать, что доходы упали не меньше чем на 30%.Существуют и ограничения по суммам, которые должны физические лица. Для потребительских кредитов они составляют до 250 тысяч рублей, для ипотек — от 2 до 4,5 млн рублей, для автокредитов — 600 тысяч, для «кредиток» — 100 тысяч рублей. Бизнесу лимиты не установлены, но необходимо попасть в список пострадавших отраслей.Как пояснили в отделении Владимир Банка России, льготы получат и те, кто уже пользовался ими во время пандемии коронавируса.«В 2020 году 1126 жителей региона и 640 предприятий оформили кредитные каникулы. Механизм доказал свою эффективность. Многие смогли преодолеть свои трудности и вернулись в график платежей. При этом они не испортили свою кредитную историю», — уточнил заместитель управляющего отделением Владимир Банка России Александр Хлысталов.Добавим, что финансовые организации могут предлагать своим клиентам реструктуризацию платежей.Напомним, что во Владимирской области на период санкций разрабатываются и местные меры поддержки предпринимателей. Например, уже