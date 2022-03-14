С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 143 438 владимирцев.

Во Владимирской области на 14 марта выявлено 406 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 149 человек. Ещё 51 житель подхватил опасный вирус в Муромском, 29 - в Ковровском, 38 - в Петушинском, 10 - в Кольчугинском, 5 - в Александровском, 7 - в Юрьев-Польском, 28 - в Гусь-Хрустальном, по 2 - в Судогодском, Собинском, Суздальском и Камешковском, 19 - в Гороховецком, 23 - в Меленковском, 28 - в Вязниковском и 6 -в Селивановском районах, а также 5 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 143 438 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 39 236 заболевших во Владимире, 16886 - в Ковровском районе и 15640 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.