На внеочередном заседании Законодательного Собрания депутаты уточнили главный областной финансовый...

На внеочередном заседании Законодательного Собрания депутаты уточнили главный областной финансовый документ – на социально значимые расходы направлено дополнительные 8,6 млрд. руб. Деньги пойдут, в том числе, на развитие ЖКХ, сельского хозяйства и экологии.Самые крупные денежные потоки направлены в ЖКХ – 3,5 млрд. рублей. 758 млн. заложено на ускоренное расселение аварийных домов. 600 млн. руб. - на строительство котельных в Лакинске, Александрове, Киржаче и пос. Нерехта Ковровского района, коллекторов и коммуникаций в 12 муниципалитетах. 200 млн руб. пойдет на благоустройство придомовых территорий.Ощутимые суммы выделяются на обновление автопарка. 690 млн. руб. заложено на закупку 79 единиц коммунальной техники в 47 муниципалитетах. На сумму в 300 млн. руб. купят 5 троллейбусов для Коврова и 35 автобусов для Коврова, Мурома и Гороховецкого, Камешковского, Ковровского, Меленковского, Селивановского, Суздальского районов. Кроме того, «Владупрадору» направлена субсидия в 773 млн. руб. Подразумевается, что на эти деньги тоже будет куплена коммунальная техника. Техника должна быть распределена по районам равномерно, по потребностям.Перевозчикам на не очень выгодных, но важных для людей маршрутах выделяется субсидия в размере 75 млн. руб. – на нее компании должны организовать стабильное и регулярное сообщение с Камешково, пос. им Воровского Судогодского района, пос. Красное Эхо Гусевского района, д. Козики Суздальского района, с. Денятино и с. Урваново Меленковского района и др.Муниципальные дороги остаются в зоне особого внимания депутатов.9,7 млн. пустят на ремонт ул. Вокзальной в г. Кольчгино, 8,2 - на строительство дороги к п. Якимец Гусь-Хрустального района. 2,6 млн. пойдет на ПСД ремонта моста через р. Мжара в Суздале, еще почти 10 млн. – на разработку документации к новой дороге Лучинки-Светильное в Гороховецком районе.Увеличена поддержка сельских жителей – речь идет о дополнительных 240 млн. рублей. Эти средства будут направлены на льготный лизинг сельскохозяйственной техники и реализацию 35 инициатив жителей по благоустройству своих сел и деревень.131 млн выделено плюсом на экологию и природопользование. На 60 млн. построят контейнерные площадки для мусора в 21 муниципалитете. Заложены деньги на ПСД для очистки р. Волшник (один из депутатских наказов), на ремонт дамбы на р. Поповка в с. Богослово Суздальского района и на завершение строительства очистных в пос. Майский Александровского района, принформировала пресс-служба ЗС Владимирской области.