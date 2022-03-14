В администрации Владимирской области обсудили ситуацию с ценами и наличием продуктов. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора. Повышенный спрос на сахар, подсолнечное масло, крупы, ..

В администрации Владимирской области обсудили ситуацию с ценами и наличием продуктов. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.Повышенный спрос на сахар, подсолнечное масло, крупы, макароны, муку, консервы фиксируется с конца февраля. Ключевая позиция дефицита - песок.«Сахар не успевают завозить. Поставки ведутся регулярно, но ажиотаж делает их недостаточными. За первые две недели марта его продано в разы больше, чем в феврале. Крупные сети ограничили продажу товара в «одни руки», − отметил директор департамента предпринимательства Сергей Сидорин.Представители федеральных торговых сетей заверили, что имеют хороший запас. Перебои с наличием на полках отдельных позиций – точечные и временные.«Не прогнозируем больших проблем, со спросом справимся», − подчеркнули они.В свою очередь врио губернатора Александр Авдеев пояснил, что продовольственная безопасность в стране находится на высоком уровне. Полки магазинов не будут пустыми.В Белом доме также пояснили, что сахар в России производят 53 завода, которые с лихвой покрывают потребность.Что касается цен, то вопрос находится на контроле ФАС. Ретейлеры согласились с максимальной наценкой на социально значимые товары в 5%.Департамент предпринимательства открыл «горячую линию», куда можно пожаловаться на рост цен: (4922) 33-16-26 и 53-16-03 с 09:00 до 17:30 в рабочие дни.