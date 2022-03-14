В Меленках перед судом предстанут подростки, обвиняемые в угоне машины скорой помощи Следственными...

В Меленках перед судом предстанут подростки, обвиняемые в угоне машины скорой помощиСледственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 14- и 16-летних подростков.Они обвиняются в неправомерном завладении автомобилем группой лиц по предварительному сговору.Как мы уже писали ранее, 10 октября 2021 года в вечернее время несовершеннолетние увидели у одного из домов в городе Меленки припаркованный автомобиль скорой медицинской помощи марки «УАЗ» и решили покататься на нем. В ходе поездки один из подозреваемых допустил столкновение с металлическим препятствием.Молодые люди в ходе ДТП не пострадали, автомобиль скорой помощи получил технические повреждения.Вину в совершенном преступлении обвиняемые признали полностью, в содеянном раскаялись.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Меленковский районный суд, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Владимирской области.Фото: Pixels.com