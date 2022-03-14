На территории Владимирской области за прошедшие сутки 14 марта лабораторно подтверждено 406 случаев...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 14 марта лабораторно подтверждено 406 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
149 - во Владимире
29 - в Ковровском районе
51 - в Муромском районе
38 — в Петушинском районе
28 - в Гусь-Хрустальном районе
5 - в Александровском районе
7 - в Юрьев-Польском районе
10 - в Кольчугинском районе
2 — в Суздальском районе
2 - в Камешковском районе
2 — в Судогодском районе
28 — в Вязниковском районе
6 — в Селивановском районе
5 — в Радужном
2 — в Собинском районе
19 — в Гороховецком районе
23 — в Меленковском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 143 438 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).