На территории Владимирской области за прошедшие сутки 14 марта лабораторно подтверждено 406 случаев...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 14 марта лабораторно подтверждено 406 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.149 - во Владимире29 - в Ковровском районе51 - в Муромском районе38 — в Петушинском районе28 - в Гусь-Хрустальном районе5 - в Александровском районе7 - в Юрьев-Польском районе10 - в Кольчугинском районе2 — в Суздальском районе2 - в Камешковском районе2 — в Судогодском районе28 — в Вязниковском районе6 — в Селивановском районе5 — в Радужном2 — в Собинском районе19 — в Гороховецком районе23 — в Меленковском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 143 438 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).