В администрации Владимирской области обсудили вопрос о наличии в торговых точках необходимого...

В администрации Владимирской области обсудили вопрос о наличии в торговых точках необходимого товарного ряда, а также о стоимости продуктов, которые стали дефицитными из-за неоправданно высокого покупательского спроса.Повышенный спрос на продовольственные товары длительного хранения (сахар, подсолнечное масло, крупы, макароны, муку, консервы) фиксируется с конца февраля - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области. Ключевая позиция дефицита – сахарный песок.Однако представители федеральных торговых сетей, работающих в регионе, заявили о доступности товаров длительного хранения, несмотря на высокий спрос. Крупные сети имеют хороший запас. Перебои с наличием на полках определённых групп товаров – точечные и временные. «Не прогнозируем больших проблем, со спросом справимся», − заверяют представители сетей.Если говорить конкретно о сахаре, в России его производят 53 завода, и уровень производства превышает уровень внутреннего потребления. С приостановкой экспорта ситуация улучшится в ближайшее время, выразил уверенность глава региона.Что касается цен на сахар и другие товары из числа социально значимых – этот вопрос находится на контроле ФАС. Крупные федеральные сети согласились с предложением Федеральной антимонопольной службы установить наценки на социально значимые товары до 5 процентов. Региональным торговым сетям предложено присоединиться к этой инициативе.Департамент предпринимательства Владимирской области открыл «горячую линию», куда можно обратиться с сообщением об отсутствии товара и о росте цен по телефонам (4922) 33-16-26 и 53-16-03 с 09:00 до 17:30 в рабочие дни − с понедельника по пятницу.Ситуация в регионе находится на контроле администрации Владимирской области, ФАС и прокуратуры.Фото: freepik