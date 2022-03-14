В Гусь-Хрустальном прокуратура в судебном порядке защитила жилищные права сироты. В...

В Гусь-Хрустальном прокуратура в судебном порядке защитила жилищные права сироты.В несовершеннолетнем возрасте ребенок остался без родительского попечения, так как его мать и отец лишены родительских прав. Мальчик воспитывался в детском доме, а затем выбыл в семью опекуна.До установления опеки местом его жительства являлась квартира, расположенная в Гусь-Хрустальном районе, где ему на праве собственности принадлежит ¼ общей долевой собственности. Сособственниками являются его братья и мать, лишенная в отношении детей родительских прав.Опекун мальчика обратился в администрацию района с заявлением об установлении факта невозможности проживания в жилом помещении по причине нахождения в нем матери, лишенной родительских прав.По результатам рассмотрения заявления комиссией по охране прав несовершеннолетних принято решение об отказе в его удовлетворении, так как нет решения суда об отказе в принудительном обмене данного жилого помещения.Прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением, в котором потребовал признать незаконным решение комиссии об отказе в установлении факта невозможности проживания сироты в жилом помещении.Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме, сообщает прокуратура Владимирской области.