Сотрудники Следственного департамента МВД России расследуют уголовное дело о мошенничестве,...

Сотрудники Следственного департамента МВД России расследуют уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой. В ходе следственных действий и оперативных мероприятий задержан предполагаемый руководитель и трое активных участников криминального бизнеса.Предварительно установлено, что основатель международной процессинговой компании ChronoPay Павел Врублевский и его знакомые с 2019 года размещали в сети Интернет заведомо недостоверную информацию с предложениями денежного вознаграждения за участие в опросах, а также за успешное прогнозирование курса валют и акций. Кроме того, они приглашали участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях, обещая существенную прибыль.Под предлогами оплаты регистрации на интернет-площадках или комиссии за положенное денежное вознаграждение злоумышленники через подконтрольный им ресурс для приема пожертвований в социальных сетях и на стриминговых сервисах похитили денежные средства большого круга лиц.При оперативном сопровождении ГУЭБиПК, ГУПЭ и Управления «К» МВД России проведено более 30 обысков в жилищах и офисных помещениях в городе Москве, Московской, Владимирской и Воронежской областях. Изъято более 100 единиц серверов и другой компьютерной техники, свыше 350 тысяч долларов США, 50 тысяч евро и другие предметы, имеющие доказательственное значение. В качестве свидетелей допрошены 18 человек.В ближайшее время следователь Следственного департамента МВД России предъявит четверым задержанным обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, после чего будет решаться вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.Предварительное расследование уголовного дела продолжается, сообщает МВД-медиа.