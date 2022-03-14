Постановлением главы администрации Меленковского района определен перечень предприятий для...

Постановлением главы администрации Меленковского района определен перечень предприятий для отбывания исправительных работ.В октябре 2021 года начальником уголовно-исполнительной инспекции выдано предписание ООО «Эварс» о трудоустройстве осужденной в указанной организации.В этот же день она обратилась в общество с предписанием инспекции для трудоустройства, однако ей в этом было отказано.При этом на момент ее обращения в данной организации осужденные наказание в виде исправительных работ не отбывали.По указанным фактам в адрес руководителя организации внесено представление, один работник привлечен к дисциплинарной ответственности. А на руководителя организации заведено административное дело за неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.