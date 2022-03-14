Двум мужчинам грозят штрафы от 30 до 50 тысяч рублей.

Во Владимирской области рассмотрят два протокола об административных нарушениях, суть которых - дискредитация действий Вооружённых сил РФ. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.В Ленинский районный суд Владимира поступили материалы дела, согласно которым 6 марта 28-летний владимирец, находясь на Театральной площади, держал в руках плакат, окрашенный в жёлто-голубой цвет с надписью красного цвета «Нет войне». Он публично демонстрировал его прохожим.«Своими действиями он подрывал доверие к проведению специальной военной операции по защите граждан ДНР и ЛНР. Ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей», - уточнили во Владимирском областном суде.В Ковровский городской суд рассмотрит аналогичное дело. Как следует из протокола, с 10 по 11 марта, находясь в различных магазинах города, мужчина высказывал лозунги, направленные на дискредитацию использования ВС РФ. Ему грозят аналогичные санкции.