В регионе стартовала антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!» - сообщает пресс-служба...

В регионе стартовала антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!» - сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Целью акции, первый этап которой пройдет с 14 по 25 марта, является привлечение граждан и общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и их немедицинскому потреблению, консультации и оказание помощи гражданам.Акция проводится совместно с органами исполнительной власти области, органами местного самоуправления муниципальных образований, представителями общественных и религиозных организаций и специалистами в сфере профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых.Мероприятие направлено на пресечение в регионе фактов незаконного оборота наркотиков.Фото: freepik