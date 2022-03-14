Во Владимирской области в выходные сгорели четыре автомобиля, две машины пострадали от огня. В субботу, 12 марта, в микрорайоне Заклязьменский сгорело сразу три легковых автомобиля. Пожарные

Во Владимирской области в выходные сгорели четыре автомобиля, две машины пострадали от огня. В субботу, 12 марта, в микрорайоне Заклязьменский сгорело сразу три легковых автомобиля. Пожарные оперативно потушили возгорание. Две машины сгорели полностью, а одна частично. Более того, у двух соседних автомобилей повредилось лакокрасочное покрытие. Погибших и пострадавших нет. Также в воскресенье ночью, 13 марта,