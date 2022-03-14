В воскресенье, 13 марта, во Владимирской области произошло да страшных пожара с погибшими и пострадавшими. В воскресенье, 13 марта, в Лакинске произошел серьезный пожар в многоквартирном доме.

В воскресенье, 13 марта, во Владимирской области произошло да страшных пожара с погибшими и пострадавшими. В воскресенье, 13 марта, в Лакинске произошел серьезный пожар в многоквартирном доме. На момент прибытия огнеборцев, наблюдался дым из квартиры на 2-ом этаже 5-этажного дома. «Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали пожар на площади 5 кв. м. Сгорела