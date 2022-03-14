Во Владимирской области ветераны Великой Отечественной войны получат региональные выплаты ко Дню Победы. Соответствующий указ подписал врио губернатора региона Александр Авдеев. Размер

Во Владимирской области ветераны Великой Отечественной войны получат региональные выплаты ко Дню Победы. Соответствующий указ подписал врио губернатора региона Александр Авдеев. Размер выплаты будет варьироваться в зависимости от категории получателей. Так, по 6 тысяч рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Выплаты в размере 4 тысяч рублей назначили труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда.