Ко Дню Победы во Владимирской области ветераны Великой Отечественной войны получат региональную...

Ко Дню Победы во Владимирской области ветераны Великой Отечественной войны получат региональную единовременную выплату - сообщают на сайте администрации Владимирской области. Соответствующий указ подписал глава региона Александр Авдеев.Размер выплаты будет варьироваться в зависимости от категории получателей. Так, по 6 тыс. рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны (из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»).Выплата в размере 4 тыс. рублей назначена труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда (ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 2 − 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах») и малолетним узникам фашистских концлагерей.Кроме того,в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.04.2019 № 186 «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан ко Дню Победы» участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по 10 тыс. рублей.Выплата будет предоставляться гражданам указанных категорий, постоянно проживающим во Владимирской области, в беззаявительном порядке − на основании имеющихся в распоряжении учреждений социальной защиты населения сведений без истребования от граждан дополнительных документов.Фото: администрация Владимирской области