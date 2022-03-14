Во Владимирской области сократилось число отсроченных рецептов на льготные лекарства в 10 раз. Об этом заявили в администрации региона. За пять месяцев одна из хронических проблем

Во Владимирской области сократилось число отсроченных рецептов на льготные лекарства в 10 раз. Об этом заявили в администрации региона. За пять месяцев одна из хронических проблем Владимирской области быстрыми темпами идёт к своему разрешению. Благодаря специальным мерам, которые предпринимает департамент здравоохранения, и личному контролю врио губернатора региона Александра Авдеева удалось более чем в 10 раз