В Ленинский районный суд города Владимира и Ковровский городской суд поступили для рассмотрения...

В Ленинский районный суд города Владимира и Ковровский городской суд поступили для рассмотрения протоколы по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Владимирской области.Данная статья была введена Федеральным законом от 04.03.2022 № 31-ФЗ.Так, 9 марта 2022 года в Ленинский районный суд города Владимира поступили материалы дела об административном правонарушении, согласно которым 6 марта 2022 года 28-летний владимирец, находясь на Театральной площади держал в руках плакат, окрашенный в желто-голубой цвет с надписью красного цвета «НЕТ ВОЙНЕ», публично демонстрировал его мимо проходящим гражданам, своими действиями подрывал доверие к проведению специальной военной операции по защите граждан ДНР и ЛНР, тем самым совершил административное правонарушение, предусмотрено ч.1 ст.20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.Ему грозит наложение административного штрафа в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.Ковровский городской суд сообщает о поступлении для рассмотрения протокола по делу об административном правонарушении в отношении жителя Коврова, который в период времени с 10 по 11 марта 2022 года, находясь в различных магазинах Коврова, высказывал лозунги, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации, подрывая доверие к проведению специальной военной операции по защите граждан ДНР и ЛНР.Данная санкция предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 100 тысяч до 250 рублей; на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.Фото: https://stock.adobe.com/ru/