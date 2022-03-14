Во Владимирской области жители могут взять кредитные каникулы на полгода. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных размерах займов, по которым граждане

Во Владимирской области жители могут взять кредитные каникулы на полгода. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных размерах займов, по которым граждане вправе обращаться в банки за предоставлением кредитных каникул. По потребительским кредитам установлены следующие лимиты: 300 тысяч рублей для физлиц, 350 тысяч рублей для ИП, 100 тысяч рублей по кредитным картам, 700 тысяч