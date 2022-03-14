За последние сутки во Владимирской области выявлено 406 случаев заражения коронавирусом. Это на 22 меньше, чем накануне. Госпитализировано 10. Также, как днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 406 случаев заражения коронавирусом. Это на 22 меньше, чем накануне. Госпитализировано 10. Также, как днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 143 438. В лидерах по приросту Владимир – 149 заболевших за сутки. Муром на втором месте – 51. На третьем – Петушки, где