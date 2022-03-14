Во Владимирской области вынесен приговор за попытку сбыта героина. Гусь-Хрустальным городским...

Во Владимирской области вынесен приговор за попытку сбыта героина.Гусь-Хрустальным городским судом вынесен приговор уроженцу одной из стран Ближнего зарубежья, 1999 года рождения. Он осужден за покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, совершенное в крупном размере.Судом установлено, что подсудимый приехал в РФ на заработки. Проживая в Москве, он задолжал деньги знакомому. Кредитор предложил отработать долг путем организации тайников с наркотиками в городах РФ.В июле 2021 года знакомый на личном автомобиле привез должника в г. Гусь-Хрустальный и передал ему 20 свертков с героином.Согласно достигнутой договоренности, молодой человек ходил по улицам города и раскладывал наркотики у столбов, камней, клумб, гаражей, организовывая тайники и фотографируя место закладки с указанием его координат.Переслать координаты с указанием тайников подсудимый не смог, поскольку на одной из улиц он был остановлен сотрудниками полиции.С учетом полного признания вины, раскаяния подсудимого, его активного способствования раскрытию и расследованию преступления ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.