По данным регионального оперштаба по коронавирусу, за сутки болезнь унесла жизни 4 жителей...

По данным регионального оперштаба по коронавирусу, за сутки болезнь унесла жизни 4 жителей Владимирской области. Всего за время пандемии от коронавируса скончались 3289 человека.Выздоровели за сутки 903 человека, госпитализация потребовалась 10 жителям региона.По состоянию на 13 марта в медорганизациях региона действуют 1629 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 40,8 процента из них занято (665), свободны 964 койки.Напомним, что 14 марта во Владимирской области подтверждено 406 новых случаев заболевания коронавирусом.