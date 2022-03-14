Эксперт по финансам Никита Демин рассказал о новом законе.

Эксперт по финансам Никита Демин рассказал о новом законе.После начала спецоперации многие зарубежные компании ("ИКЕЯ", "Макдональдс", "БМВ", "Нетфликс", "Спотифай" и другие) прекратили сотрудничество с Россией. Сфера финансов также претерпела изменения – правительство старается стабилизировать ситуацию. Так, Владимир Путин подписал закон об отмене НДС при инвестировании в золото."Эта ситуация более серьезная. Путин уже все подписал. На сегодняшний день мы говорим четко, что закон вступил в силу", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Никита Демин.Эксперт по финансам и трейдер объяснил, что это может означать для россиян. Он успокоил народ и рассказал, что такой закон нам на руку."До начала военной операции налог составлял 20 процентов, сейчас возник запрос на возвращение денег в казну. Покупая золото у государства, народ не платит налог, а правительство конвертирует золото в рубли. Это однозначно взаимовыгодное сотрудничество", – подытожил инвестор.24 февраля Россия начала специальную операцию на территории Украины. По словам Марии Захаровой, целью спецоперации является защита ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Незалежной, устранение военной угрозы в адрес РФ, которая исходит с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО.