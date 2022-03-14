Прогрессирующая на Западе русофобия уничтожила основные принципы права в Великобритании, сообщили юристы компании Конкорд.

Прогрессирующая на Западе русофобия уничтожила основные принципы права в Великобритании, сообщили юристы компании "Конкорд".Согласно их данным, в 2021 году бизнесмен Евгений Пригожин направил исковое заявление в Высокий суд Англии в отношении основателя ресурса Bellingcat (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Элиота Хиггинса. Предприниматель отметил, что издание публиковало дезинформацию, которая порочила честь и достоинство истца.Однако британские адвокаты направили очевидно провокационный запрос, в котором потребовали от английских юристов Пригожина подтвердить связь с бизнесменом.В "Конкорде" подчеркнули, что таким образом в Британии происходит разрушение всей правовой системы через. Подобное сообщение можно считать атакой на юристов, которые ведут деятельность, представляя интересы российских клиентов.