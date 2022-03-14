Хроника дорожно-транспортных происшествий в период с 7 по 13 марта. За прошедшую неделю с 7 по 13...

Хроника дорожно-транспортных происшествий в период с 7 по 13 марта.За прошедшую неделю с 7 по 13 марта на территории Владимирской области зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 4 человека погибли и 22 получили ранения различной степени тяжести, в том числе получили травмы 3 несовершеннолетних.Полицейскими оформлено 311 происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 92 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.С участием водителей в нетрезвом состоянии произошла одна автоавария.Так, во Владимире 11 марта в 11:00, на проспекте Строителей у дома 11, водитель автобуса «Лиаз» при движении в сторону ул. Горького совершил маневр, в результате которого в салоне автобуса упал 48-летний пассажир. Пострадавший направлен на амбулаторное лечение.В Судогодском районе 10 марта в 00:10 на 67 км автодороги «Владимир-Муром-Арзамас» водитель автомобиля «Рено-Логан», 1979 г. р., двигаясь в сторону г. Муром, съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель «Рено-Логан» госпитализирован, 35-летний пассажир направлен на амбулаторное лечение.12-13 марта 2022 г. дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми не зарегистрировано.