Импортные детали на заводах столицы могут заменить распечатанными на 3D-принтерах аналогами. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Импортные детали на заводах столицы могут заменить распечатанными на 3D-принтерах аналогами. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.На промышленных производствах города используются в том числе детали и материалы иностранного производства, но операторами линий являются российские специалисты, которые работают с этой техникой не первый год, отметил Ефимов.Заммэра уточнил, что город начал оказывать предприятиям поддержку для получения информации о различных комплектующих отечественного производства."Важно, что в Москве есть производители, которые на 3D-принтерах могут в прямом смысле распечатать некоторые детали", – сказал Ефимов.Чиновник отметил, что, к примеру, ЦНИИТМАШ производит 3D-принтеры для работы с металлическими порошками. Также компания разработала криогенные стали, материалы для газовых турбин и водородной энергетики.Многие московские предприятия давно перешли на российское сырье, подчеркнул Ефимов. По его словам, почти все столичные производители модернизировали свои мощности, внедрили технологии автоматизации и цифровизации.Те, кому требуется помощь, могут воспользоваться городским реестром IT-решений. В "Банке технологий" представлено 138 технологических решений, из которых 92 относятся к внедрению отечественного программного обеспечения, сообщает РИА Новости.На прошлой неделе мэр Сергей Собянин представил меры по и помощи предприятиям, а также сохранению занятости и москвичей.