В России выступили с инициативой изменить условия семейной ипотеки.

В России выступили с инициативой изменить условия семейной ипотеки.На сегодняшний день существующие льготы касаются не всех жителей страны: воспользоваться ими могут исключительно те семьи, в которых появился ребенок в 2018 году. Депутаты Госдумы от ЛДПР подумали: а чем хуже дети, рожденные годами позже? Поэтому решили предложить на рассмотрение инициативу о снижении порога до 2015 года.Кроме того, в число нововведений входит снижение НДФЛ для компаний в сфере строительства, установление моратория на штрафы за несвоевременное исполнение контрактов и организация сервиса для отслеживания спроса и предложения на стройматериалы.Как передают , письмо с соответствующими предложениями было направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. В нем помимо прочего упоминаются и другие инициативы: увеличение срока действия пониженных ставок страховых взносов для организаций алого и среднего бизнеса на 2022 год, а также представителей крупного бизнеса.