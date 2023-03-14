В 2023 году призывной возраст не изменится.

Госдума рассмотрит законопроект поэтапном повышении возраста для призыва в армию. Как рассказал в своём депутат ГД от Владимирской области Алексей Говырин, он увеличится с 18-27 до 21-30 лет.В 2023 году призывной возраст не изменится. Отсрочки будут действовать и весной, и осенью. В 2024 году в армию пойдут молодые люди в возрасте от 19 до 30 лет. В 2025 году – от 20 до 30 лет. С 2026 года – от 21 года до 30 лет.«Поэтапное повышение призывного возраста даст возможность юношам получить общее, профессиональное или высшее образование», - добавил парламентарий.Напомним, что отсрочка по учёбе предоставляется один раз. Сейчас учащиеся колледжей вынуждены использовать её для получения среднего специального образования, а при поступлении в вуз права на отсрочку они уже не имеют. С 2024 года 18-летние выпускники под весенний призыв не попадают, и если они успеют поступить в университет или академию, то получат отсрочку.