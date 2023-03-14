День Авдотьи Весновки – предвестник весны.

День Авдотьи Весновки – предвестник весны.ИсторияРодоначальница сегодняшнего церковного праздника Евдокия (Или же Авдотья – Прим. ред.) родилась на территории современного Ливана. Понимая свою красоту она захотела использовать ее для того, чтобы разбогатеть: принимала в своих покоях состоятельных мужчин. Но одной ночью она услышала как поет во время молитвы ее сосед и слова те так пробрали девушку, что она отказалась от жизни во грехе. Долго молилась, постилась, а после и вовсе ушла в монастырь. За покаяние Господь наградил Евдокию-Авдотью даром исцеления и воскрешения, а за чистосердечно веру женщину даже сделали игуменьей монастыря.Традиции и приметыИздавна в этот день отменяли любую работу, в деревнях устраивались праздничные обеды, а люди старались повеселиться и дули в сегодняшний православный праздник в стистульки – встречали пробуждение лесных зверей.Девушки и женщины в день Авдотьи Весновки также пекли печенье в виде птиц, которое потом раздавали детям.В деревнях мужчины начинали готовиться к посевной: чинили борону, точили соху.Метель 14 марта – к поздней весне.Погожий день – к хорошему лету.Лужи под ногами – к обильному урожаю меда.Капель – к теплу.Снегопад – к урожаю грибов.Талая вода обладает целебной силой.Что нельзя делать в день Авдотьи ВесновкиВ сегодняшний церковный праздник лучше ничего не планировать: неожиданные обстоятельства нарушат планы.Нельзя трогать и тем более разрушать гнезда, особенно ласточкины.Запрещено в сегодняшний православный праздник отказывать в подаянии милостыни.После захода солнца из дома лучше не выходить – навлечете неприятности.Что можно делать 14 марта 2023 годаВ сегодняшний православный праздник благоприятно совершать любые покупки – траты окупится с лихвой и принесут много радости.Проявите доброту к бездомным животным – это принесет удачу. А тот, кто в деньАвдотьи Весновкиприютит кота или собаку – принесет себе долгую и счастливую жизнь.